Le pass vaccinal entre en vigueur en France: ce qui change

Le pass vaccinal remplace le pass sanitaire et devient obligatoire pour les plus de 16 ans.

Arme critiquée du gouvernement contre le variant omicron, le pass vaccinal remplace lundi le pass sanitaire et devient obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans souhaitant se rendre au restaurant ou prendre le train.

La plupart des dispositions du projet de loi – adopté définitivement le 16 janvier par le Parlement au terme de débats houleux – ont été validées vendredi par le Conseil constitutionnel, à l’exception, en pleine campagne présidentielle, de la possibilité d’exiger un pass sanitaire lors de meetings politiques.

A partir de ce lundi, un test négatif ne suffit plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé : il faut justifier pour les plus de 16 ans d’un statut vaccinal contre le covid afin d’avoir accès aux activités de loisirs, restaurants et bars (sauf restauration collective), foires ou transports publics interrégionaux (avions, trains, cars).

Le pass vaccinal, c’est quoi ?

Il s’agit d’un document, numérique ou papier, qui indique la situation vaccinale contre le covid de son propriétaire. Il remplace à partir de ce lundi 24 janvier le pass sanitaire, qui était en vigueur depuis le 9 juin 2021. Pour que ce pass vaccinal soit actif, le schéma vaccinal des personnes majeures doit être complet (dose de rappel compris). Nos collègues de La Voix du Nord font le point sur ce nouvel outil.

Pour qui ?

Le pass vaccinal est obligatoire à partir de 16 ans pour accéder à certains lieux, bien que les jeunes de 16-17 ans soient exemptés de dose de rappel. Pour les 12-15 ans, le pass sanitaire est maintenu. Les enfants de moins de

12 ans n’ont pas de pass à présenter.

À quoi va-t-il servir ?

L’objectif de ce pass est de réserver l’accès à certains lieux aux personnes totalement vaccinés. Des personnes qui sont donc moins susceptibles de propager le virus et de souffrir de formes graves de la maladie. Ces lieux sont les mêmes que pour le pass sanitaire : les restaurants, les cinémas et les théâtres, les musées, les stades, les foires, les salons, les salles de sport, les trains longue distance… Tous les établissements accueillant du public à vocation de culture, de sport ou de loisirs sont concernés.

Quelles sanctions en cas de fraude ?

Présenter le pass d’un tiers est passible d’une amende de 1.000 euros la première fois. Acheter un faux pass peut être punissable de 45.000 euros d’amende et de trois ans de prison. Les gérants de lieux soumis au pass vaccinal pourront demander un document avec photo afin de confirmer l’identité des personnes à l’entrée, sans pour autant faire office de police administrative. Les contrevenants peuvent échapper aux poursuites s’ils s’engagent à se faire enfin vacciner.

Jusqu’à quand ?

La date butoir de l’état d’urgence sanitaire est fixée au 31 juillet. Le pass vaccinal sera donc en vigueur au plus tard à cette date, d’après le texte voté au Parlement, sous réserve de l’amélioration de la situation épidémique. Pour Olivier Véran, ministre de la Santé, le dispositif a vocation à être supprimé quand la pression hospitalière sera « suffisamment basse ».