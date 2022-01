Pierre-Yves Jeholet au sujet du baromètre corona: «C’est normal que les politiques décident»

Trois secteurs sont concernés par le baromètre : les événements publics, les activités récréatives en groupe et l’horeca. Pour chaque secteur, quatre contextes ont été définis : intérieur non dynamique (participants assis), intérieur dynamique (participants debout), extérieur non dynamique et extérieur dynamique.

Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, invité sur La Première, a commenté : « J’espère qu’on va pouvoir se passer du baromètre. Je n’ai pas envie de vivre avec ce baromètre pendant des années car ça restreint les libertés. C’est un outil de communication. »

Ce baromètre a mis des mois voire des années à voir le jour. Le baromètre ne sera « pas un pilote automatique », a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo, vendredi. Les mesures annoncées peuvent dès lors être ajustées en fonction de la situation épidémiologique. Pour les secteurs non concernés par le baromètre, le Codeco peut toujours édicter des mesures sanitaires.