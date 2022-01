Rajae Maouane: «Parmi les manifestants, il y avait une grande partie d’extrême droite mais tous ne le sont pas»

Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo, était l’invitée de Bel RTL ce matin. Elle est revenue sur la manifestation et les débordements qui ont eu lieu à Bruxelles ce dimanche. Quinze personnes ont été blessées et 70 arrêtées .

« On sent une fatigue, une lassitude démocratique extrêmement importante et ça nous inquiète (…). Il y a une déconnexion, un fossé grandissant entre la population et les institutions. Après 18 mois de gestes barrières, il est important d’avoir des gestes ponts, d’essayer de rassembler, de ne plus diviser. »

« Il faut recréer le débat, ouvrir les discussions. Ce serait une erreur de faire des amalgames et de mettre tous ces manifestants dans un bloc homogène. Les 100.000 manifestants qui étaient là, certes, il y avait une grande partie d’extrême droite, mais tous ne le sont pas. Il faut arrêter de diviser et polariser la société. »