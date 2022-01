Coronavirus: la barre des 3.000 patients hospitalisés est dépassée

Ce jeudi 20 janvier, plus de 57.000 contaminations ont été enregistrées. Le taux de positivité du 14 au 20 janvier était de 42,85 %.

Il y a désormais plus de 3.000 patients hospitalisés et traités pour le covid, ressort-il des derniers chiffres non consolidés de Sciensano communiqués dimanche soir par France Dammel, la porte-parole du ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke.