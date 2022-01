D1A: prévue cette semaine, la 24e journée ne sera pas reportée, les matches se joueront une dernière fois à huis clos

On jouera bien en D1A ces mardi, mercredi et jeudi.

Dimanche soir, la RTBF annonçait que la 24e journée de D1A programmée ces mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 janvier, pourrait être reportée à la semaine prochaine, afin de pouvoir accueillir du public dans les stades, avec une jauge de 70 % comme ce sera possible à partir du vendredi 28. La suggestion, relayée dans le groupe WhatsApp de la Pro League, émanait de plusieurs clubs et particulièrement, selon nos infos, de La Gantoise et du Sporting de Charleroi. Une décision devant être prise avant ce lundi midi était évoquée.

La décision est tombée : les matches prévus cette semaine sont bien maintenus et se dérouleront donc, pour la dernière fois, à huis clos. D’une part parce que la demande est trop tardive pour tout bousculer dans l’urgence, d’autre part parce que cela supprimerait une date de repli en cas de matches devant être reportés pour cause de covid. Même si, à l’heure actuelle, aucune rencontre ne semble menacée pour cette raison, selon les résultats des tests effectués ce week-end.