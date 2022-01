Manifestation contre les mesures sanitaires: plus de 230 arrestations, selon Annelies Verlinden

Plus de 230 personnes ont été arrêtées lors de cette manifestation. Selon la ministre Verlinden, les profils étaient très diversifiés : des personnes issues de l’extrême gauche comme de l’extrême droite, et aussi venues d’autres pays. Selon la ministre, la police analyse actuellement les images des caméras afin d’identifier d’autres contrevenants.

Elle a également souligné lundi que toute personne coupable de violence doit être traitée de manière appropriée. « Nous ne pouvons pas tolérer cela. Il s’agit de notre capitale et nous ne pouvons tolérer une telle destruction des infrastructures publiques et privées. La justice continuera les poursuites », a-t-elle déclaré, qualifiant la violence de « totalement inacceptable » et les images « d’hallucinatoires ».