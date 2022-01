Coronavirus - La part des entreprises de l'événementiel ayant licencié plus grande en 2021 Après l'année noire 2020, le secteur de l'événementiel a également connu une nouvelle passe difficile en 2021. La perte du chiffre d'affaires du secteur est plus limitée, mais la part d'organisations ayant dû licencier du personnel était encore plus élevée l'an dernier qu'en 2020: 51 contre 45%, selon une enquête réalisée par la haute école anversoise Karel De Grote.

Par la rédaction Temps de lecture: 2 min

Le centre d'expertise Publieke Impact de la haute école a interrogé 250 structures de l'événementiel, tant des organisateurs que des fournisseurs. Le coronavirus aura donc bien affecté la santé financière de ces acteurs en 2021 également. "En décembre 2020, les professionnels de l'événementiel affirmaient que le chiffre d'affaires avait reculé de 75% cette année-là par rapport à 2019. Un an plus tard, en décembre dernier, ils estiment que la baisse par rapport à la situation d'avant-crise est encore supérieure à 50%. C'est assez préoccupant quand on sait qu'il y a plus d'événements qui ont pu se tenir en 2021", relève le chercheur Joris Verhulst.

Mais ces événements autorisés n'étaient pas tous bénéficiaires, ajoute-t-il. "Un tiers des organisations concède qu'elles ont tenu plus de manifestations déficitaires que bénéficiaires. Et les professionnels ne s'attendent pas à ce que tout cela soit effacé en 2022 en raison des nombreuses incertitudes et mesures." La vague de licenciements semble en outre avoir été plus lourde en 2021 avec 51% des organisations qui ont dû mettre fin au contrat de travailleurs ou d'indépendants fixes, contre 45% en 2020. Près d'un répondant sur trois s'attend à encore licencier dans les prochains mois.