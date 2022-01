Une offre de 1,56 milliard d'euros pour le fabricant de vélos néerlandais Accell

Accell s'attend à poursuivre sa croissance avec ce nouveau groupe d'actionnaires. Le siège principal est maintenu à Heerenveen (nord) et les effectifs seront inchangés. Le groupe emploie 3.100 personnes dans 15 pays. Outre les trois marques précitées, Accell détient dans son portefeuille Haibike, Winora, Ghost, Koga, Lapierre, Babboe et Cargon. La marque de pièces détachées et d'accessoires XLC lui appartient également.

Selon le patron d'Accell, Ton Anbeek, l'accélération de la croissance sera perceptible dès 2023. L'entreprise mise pour ce faire sur l'Europe et les États-Unis, qui à eux deux représentent 80% du marché de la firme.

Le Vieux Continent a mis l'accent ces derniers temps sur l'amélioration de l'infrastructure cyclable et certains pays, comme l'Allemagne et la Belgique, proposent des avantages fiscaux autour du deux-roues. Aux États-Unis, c'est surtout le concept de vélo électrique qui doit encore progresser. Dans plusieurs États, il est encore considéré comme une motocyclette et il n'est alors pas permis de visiter des parcs nationaux en vélo électrique.

En 2020, Accell a écoulé environ 897.000 vélos, bouclant l'année avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros. L'entreprise se dit première en Europe sur le marché du vélo électrique et deuxième sur le marché des accessoires. Les vélos sont et seront toujours assemblés aux Pays-Bas, en Allemagne, en Hongrie et en Turquie.

Le fonds KKR n'en est pas à ses débuts aux Pays-Bas. Il a déjà investi dans le parc de vacances Roompot, la plate-forme de fibre de verre Open Dutch Fiber, la société de parkings Q-Park, et le développeur de logiciels Exact.