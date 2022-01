Baptêmes dégradants à la MAF: suspension du prononcé pour la plupart des prévenus

En 2018, le cercle de la Maison des athlètes francophones, plus connue sous le nom de la « MAF », a été fermé à Louvain-la-Neuve. En cause : des « traitements dégradants, de violences physiques et morales et d’attentats à la pudeur lors des baptêmes ». Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a rendu son jugement dans ce dossier.