La Fondation Roi Baudouin finance 24 projets pour lutter contre le stress chronique des soignants

La Fondation Roi Baudouin alloue plus de 500.000 euros à des structures de soins pour lutter contre le stress chronique du personnel de santé. Ces fonds solidaires sont distribués à 24 projets dans toute la Belgique.

Depuis le début de la pandémie, le personnel de santé est mis à rude épreuve. C’est pourquoi la Fondation Roi Baudouin a attribué ses fonds solidaires à 24 initiatives visant à réduire le stress des soignants. Ces fonds proviennent de plusieurs centaines de dons de particuliers, d’entreprises et d’organisations adressés à la Fondation dans le cadre de la crise sanitaire. Au total, 13 projets en Wallonie et à Bruxelles et 11 en Flandre vont bénéficier de cette aide financière.

Ces initiatives visent à soutenir les soignants tant sur le plan physique que psychologique. Après deux ans de crise sanitaire, sur le terrain, les symptômes de mal-être se font ressentir : anxiété, fatigue, perte de sens au travail… Des établissements de santé font état d’une augmentation du taux d’absentéisme. Certains soignants ont même fait le choix de quitter la profession.