Lin et chanvre, deux plantes de plus en plus demandées

La culture du lin et du chanvre est en plein boom. Des filières se créent et on va vers la mise en place de quelque chose de nouveau, pour redorer une industrie textile locale qui s’est déglinguée depuis des décennies. Maintenant, on travaille en collaboration du champ à la création et on est dans une logique de croissance. La demande est énorme pour porter des vêtements qui ont du sens. » Ces mots, ce sont des créateurs, teilleurs, dirigeants de filatures et producteurs qui les ont exprimés fin 2021 lors des Rencontres de la biomasse mises sur pied par l’ASBL Valbiom.