Un changement de taille imminent

Dans les années à venir, la SFPI va changer de division. Le gouvernement a convenu de centraliser toutes les participations de l’Etat au sein de celle-ci pour en faire un vrai fonds souverain qui pèsera à terme, selon les calculs de son CEO Koen Van Loo, 16 milliards d’euros (contre 2,6 milliards en 2021). Le transfert des participations dans Ethias et BNP Paribas (on parle de 6,5 milliards d’euros) est imminent. « Un conseil d’administration a été convoqué le 8 février pour examiner le rapport d’évaluation des actifs et sur la base de celui-ci, j’espère pouvoir convoquer une assemblée générale encore en février ou en mars. »