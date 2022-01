Ce que Elise Mertens doit encore améliorer pour hausser son niveau

Déception légitime pour la nº1 belge qui est tombée « trop court » face à Danielle Collins en huitième de finale. « Mais on continue de construire » avoue-t-elle. On s’est intéressé à ce nouveau « process »…

Battue 4-6, 6-4, 6-4 par une Danielle Collins très agressive, Elise Mertens ne jouera donc pas un deuxième quart de finale (après celui de 2018) à l’Open d’Australie. « C’est triste, car j’étais si proche » résumera-t-elle, en constatant qu’elle avait fait le premier break à 1-1 dans le 3e set décisif… Mais le tennis de haut niveau ne permet pas la moindre hésitation, la moindre tension coupable (9 double-fautes !), même quand on dispute un terrible de duel de près de trois heures (2h51) dans l’étuve de Melbourne. Rageant, d’autant plus qu’un quart de finale en Grand Chelem contre Alizé Cornet (même tombeuse de Simona Halep), « ça se prend », comme on dit dans le jargon. La bonne nouvelle, c’est qu’à 26 ans, Elise Mertens veut, et peut, toujours évoluer. Voici comment.