Open d’Australie: Tsitsipas s’est fait très peur mais passe en quarts (vidéos)

Stefanos Tsitsipas a dû batailler 3 heures et 23 minutes pour rejoindre les quarts de finale de l’Open d’Australie, lundi à Melbourne. Sur la Rod Laver Arena, le Grec, 4e mondial et tête de série N.4 du premier Grand Chelem de la saison, est venu à bout de l’Américain Taylor Fritz, 22e mondial et tête de série N.20, en cinq sets 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4.