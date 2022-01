SFPI, le fonds souverain belge en devenir

Il y a une semaine, la SFPI (Société fédérale de participations et d'investissemen), le bras financier de l’Etat, a créé la surprise en rachetant 6,3 % du capital de l’assureur Ageas au nom de la défense de son ancrage belge. Dont coût ? Près de 600 millions d’euros. Le plus gros montant jamais investi – sur fonds propres – par l’entreprise depuis sa création en 2006 ! En décembre, on apprenait que la SFPI allait aider Proximus à en mettre en Bourse sa filiale américaine dédiée à l’identification digitale, Telesign. Le montant exact n’a pas été communiqué mais on parlerait d’une somme d’environ 85 millions de dollars…