Georges-Louis Bouchez poussé vers la sortie de Sparkoh! à Frameries

Le président du MR ne peut pas cumuler son mandat de sénateur et la présidence de l’ex-parc d’aventures scientifiques. Il tarde à réagir. PS et Ecolo mettent la pression.

Ce qui suit n’est pas l’affaire du siècle, mais l’incident témoigne néanmoins des tensions qui agitent le monde politique francophone dès qu’il s’agit des faits et gestes de Georges-Louis Bouchez. Comme l’a révélé Le Vif, le président du MR a été pris en flagrant délit d’incompatibilité de mandats : il est à la fois sénateur (coopté) et président du conseil d’administration de Sparkoh !, alias l’ex-parc d’aventures scientifiques (Pass) de Frameries. Et cela ne va pas du tout.

D’autres que le libéral auraient déjà fait amende honorable, excuses à la clé. Pas lui : du coup, le litige prend une vilaine tournure politico-politique. Trois administrateurs de Sparkoh ! (deux socialistes et une écologiste) ont décidé de demander la convocation d’un conseil d’administration début février, comme les statuts du parc les y autorisent.