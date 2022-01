Mertens décisif avec Naples, mais sans nouveau contrat: «S’il veut rester, ce sera selon les conditions du club»

Dries Mertens veut absolument poursuivre sa carrière à Naples. Après l’avoir clamé haut et fort dans la presse italienne la semaine dernière, il a prouvé sur le terrain qu’il pouvait. Ce dimanche, le Diable rouge a été l’auteur d’un but et d’une passe décisive lors de la victoire des Napolitains contre la Salernitana. Mais en coulisses, ces prestations ne semblent pas suffire pour prolonger son contrat, qui prendra fin en juin.