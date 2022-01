Un sous-variant d’omicron gagne du terrain, «ce n’est pas forcément mauvais signe, il pourrait supplanter le variant actuel»

Selon Menno De Jong, virologue et membre de l’équipe néerlandaise de gestion des épidémies (OMT) : « BA.2 doit avoir un avantage évolutif pour supplanter BA.1, comme on peut le constater dans un certain nombre de pays. Mais nous ne savons pas exactement quel est cet avantage ; Peut-être que BA.2 est encore meilleur pour contourner l’immunité actuelle. Peut-être qu’il se fixe mieux aux cellules des voies respiratoires du nez, ce qui le rend plus infectieux. Les recherches devraient nous le dire. »

