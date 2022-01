«Brux-ils Brux-elles»: le Parlement, ce lieu de débats

La majorité bruxelloise parle encore d’une seule voix… Fin 2021, les six partis qui la composent (PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD et one.brussels) ont voté, dans une belle harmonie, une proposition de résolution relative à la mise en place d’un réseau de panneaux podométriques. Le fruit d’un long cheminement puisque le texte a été déposé en septembre 2020, pris en considération et renvoyé en commission Mobilité le 12 février, où il fut discuté et adopté le 21 décembre.