Ukraine: Lufthansa "ajuste" son plan de vols

Des vols entre Francfort ou Munich et Kiev ayant lieu lundi, mardi et mercredi en fin d'après-midi ou dans la soirée ont été décalés au lendemain matin, selon le site internet de la compagnie. Cela a déjà été le cas pour des vols qui étaient prévus samedi et dimanche.

"Nous avons ajusté pour des raisons notre plan de vol vers l'Ukraine" mais "continuons à voler jusqu'à trois fois par jour", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'entreprise, refusant de détailler le motif.