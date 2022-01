Plusieurs Etats américains accusent Google de collecter des données sans autorisation

Le groupe propose notamment aux utilisateurs du système d'exploitation Android ou aux propriétaires d'un iPhone utilisant un compte Google d'activer l'option empêchant la collecte de données de géolocalisation.

Or, selon le document déposé lundi par les procureurs de la capitale fédérale Washington, de l'Indiana, du Texas et de l'Etat de Washington, même quand l'option était activée, "Google a continué à collecter et stocker" les données relatives à la localisation des internautes.