Philippe Gilbert et Tim Wellens, deux parrains de choix pour Arnaud De Lie

Prévu en Argentine, au Tour de San Juan, où la potentialité d’y disputer ses premiers sprints face à certaines pointures de la discipline était alléchante, le jeune Arnaud De Lie (19 ans) a dû revoir les premières lignes de la page blanche de sa carrière professionnelle. Le Challenge de Majorque, qui ouvrait quoi qu’il advienne la saison professionnelle suite à la deuxième annulation de rang du Tour Down Under, constituera donc sa première course, dans un environnement idéal puisqu’il partagera son baptême avec Philippe Gilbert et Tim Wellens ! « Je suis impatient de commencer », s’est ému le puncheur de Lescheret où ses vaches s’impatientent aussi, mais à l’étable. « Je suis motivé, je sens que l’équipe me fait d’emblée confiance et j’ai donc envie de bien prester. A priori, la dernière étape, à Majorque, se joue au sprint.