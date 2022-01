Lufthansa et Brussels Airlines opposés aux projets de l'UE en matière de transport aérien

Le groupement "Aviation Alliance" rassemble une vingtaine de membres. Il s'agit notamment du groupe aéronautique allemand Lufthansa et de ses filiales telles que Brussels Airlines, du groupe franco-néerlandais Air France-KLM, de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam et de celui de Francfort.

La Commission européenne a proposé son plan "Fit for 55" en juillet de l'année dernière. Pour le secteur de l'aviation, qui représente 3% de toutes les émissions de CO2, il prévoit des règles d'émission plus strictes, le mélange de biocarburants et une taxe sur le kérosène.