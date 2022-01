Anderlecht: même s’il a avoué avoir pris une cinquième carte jaune intentionnellement, Amir Murillo peut avoir l’esprit tranquille

Dans le long trajet aérien qui le mène jusqu’au Panama pour disputer trois rencontres de qualifications pour la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain, Amir Murillo a eu le temps de se demander si sa loyauté ne serait pas utilisée contre lui. Ou du moins s’il n’a pas écorné son image en avouant publiquement avoir pris intentionnellement une cinquième carte jaune sur la pelouse de Malines dimanche soir. Un carton synonyme de suspension pour une rencontre face au Cercle de Bruges ce mercredi soir (21h). Alors que le Panaméen ne sera même pas sur le continent européen. « Cette manière de procéder me semblait la meilleure », indiquait dimanche Murillo à qui on ne peut reprocher d’être sincère. « Ce n’est pas très malin de sa part de l’avouer », estime de son côté Stéphane Breda, notre consultant arbitrage. « Je regrette que le comité sportif ne puisse pas le sanctionner. Selon moi, il faudrait sanctionner cette tricherie. Qui plus est quand elle est avouée.