Giampaolo Bisanti: «Continuer d’élever le niveau de l’orchestre et étendre le répertoire»

C’était un mariage rapide et qui sera, j’espère, heureux », sourit Stefano Pace, directeur général et artistique de l’Opéra royal de Wallonie, lorsqu’il évoque l’arrivée de Giampaolo Bisanti. « C’est un grand musicien dont je suivais la carrière. Au moment où j’ai dû choisir un nouveau directeur musical pour l’ORW, il était vraiment le premier choix. Je n’étais pas sûr qu’il accepterait une telle proposition ou même qu’il l’écouterait. Non seulement il l’a écoutée, mais il a dit oui avec un grand enthousiasme. »

Cet enthousiasme transparaît en effet directement chez le chef italien, qui évoque avec nous ses premiers projets pour la maison liégeoise, qu’il rejoindra officiellement en août. Prenant la succession de Speranza Scappucci, en poste depuis 2017.