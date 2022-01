Podcast – Qu’attendre pour la reprise du procès des attentats de Paris? Le procès des attentats du 13-Novembre reprend ce mardi, après des semaines d’interruption dues à la crise sanitaire. On fait le point sur ce qu’on a appris jusqu’ici et ce à quoi il faut s’attendre pour les audiences à venir.

Par Pierre Fagnart Publié le 25/01/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

A Paris, la cour d’assises spécialement constituée reprend le procès des attentats du 13-Novembre. Entre témoignages et comptes rendus d’audience, on a déjà pu lire beaucoup de choses sur ce procès, mais on voulait percevoir le sentiment, le ressenti de l’intérieur. On a donc appelé Joëlle Meskens, la correspondante permanente du Soir à Paris, qui a suivi les cinq premiers mois du procès.