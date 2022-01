«Leur donner les clés pour se poser les bonnes questions»

Active à la coopérative Credal spécialisée dans l’accompagnement solidaire et le crédit alternatif, Yasemine Tilquin se charge de la formation des candidats.

Comment vont se dérouler les séances ?

Il s’agit d’un programme d’initiation à la création d’entreprises. L’idée n’est pas d’avoir un projet entièrement ficelé mais de leur permettre de répondre aux questions de base avant de se lancer et de savoir s’ils ont toutes les cartes en main pour continuer à avancer ou pas au sortir de ces huit semaines. Nous voulons aborder la théorie mais il est surtout important qu’ils puissent échanger, imaginer des synergies et se rendre compte qu’ils sont peut-être face aux mêmes freins ou aux mêmes craintes et qu’ils ne sont pas seuls à ressentir cela.