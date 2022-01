Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 plonge et termine sous les 4.000 points

arGEN-X (232,80) et Galapagos (47,53) chutaient de 6,13% et 5,97%, Solvay (105,55) et UCB (86,40) abandonnant 3,03% et 5,20%.

Les plus fortes baisses revenaient à Aperam (49,00) et Melexis (89,45) avec des décotes de 8,38% et 6,24%, devant Sofina (344,80) qui chutait de 5,59%.

AB InBev (56,49) reculait finalement de 2,84%, KBC (75,50) et Ageas (41,58) étant négatives de 2,51% et 3,55%.

Les immobilières n'étaient pas épargnées avec des chutes de 3,92% et 3,68% en Aedifica (105,30) et Cofinimmo (131,00).

GBL (92,74) et Ackermans (169,30) avaient porté leurs pertes à 4,10% et 2,48%, Elia (112,10) et Colruyt (35,44) perdant 1,75% et 2,40%.

Telenet (33,60) avait viré de 1,29% à la baisse, Orange Belgium (19,24) terminant de même sur un recul de 1,03% tandis que Bpost (6,84) se dépréciait de 5,46%.

Balta (3,30) reperdait brutalement 10,6% tandis que D'Ieteren (145,30) et Econocom (3,49) plongeaient de 9,2%, EVS (20,05) et Van de Velde (31,10) de plus de 7%, Brederode (111,40) et Greenyard (9,01) de plus de 6%.

Kinepolis (52,20) était négative de plus de 5% à l'instar de Bekaert (40,24), Barco (18,37), Jensen (28,20), Immobel (71,30), VGP (228,50), Deceuninck (3,19) et Picanol (64,20) ; Recticel (16,80) et Tessenderlo (33,20) abandonnant plus de 4% comme Tubize (83,50).

Bone Therapeutics (0,58) ne regagnait plus que 1% alors que Celyad (3,15) plongeait de 8,1%, Acacia Pharma (1,26) et Advicenne (7,92) de plus de 7%, IBA (13,74), Biocartis (2,85) et Hyloris (15,95) de plus de 6%.