Coronavirus: mini-guerre scolaire en vue sur les mesures

Comme attendu, l’école est fortement perturbée par le variant omicron. Entre ceux qui veulent encore assouplir et ceux qui jugent que cela serait irresponsable, la tension est palpable. Une réunion conjointe des ministres de la Santé et de l’Enseignement est annoncée pour mercredi.

Faute de chiffres actualisés, il est difficile d’évaluer finement l’impact du variant omicron sur l’école. On sait toutefois que le milieu scolaire est l’un des plus touchés par la cinquième vague. Ce lundi, un rapide coup de sonde dans la capitale nous indique qu’un tiers des classes ont dû fermer à Schaerbeek, une vingtaine à Molenbeek, une dizaine à Anderlecht et que la situation n’était pas meilleure au sud ni au nord du pays.

Depuis quinze jours, directions, profs, parents et élèves se prennent la tête sur les mesures qui ont déjà été revues à plusieurs reprises. Et cela n’est apparemment pas fini.