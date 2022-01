Herman Van Holsbeeck restera en prison un mois de plus

Herman Van Holsbeeck restera un mois de plus en prison. C’est la décision prise par la chambre du conseil de Bruxelles ce lundi, alors que les avocats de l’ancien manager du Royal Sporting Club Anderlecht (RSCA) avaient demandé dans l’après-midi de libérer leur client, placé mercredi en détention par le juge d’instruction bruxellois Michel Claise. M. Van Holsbeeck avait été inculpé en 2019 pour blanchiment d’argent et faux, mais de nouveaux éléments d’enquête ont conduit à son placement sous mandat d’arrêt. Il peut encore faire appel de cette décision.

Ces nouveaux éléments ont été contestés par la défense. « Tous les éléments étaient déjà connus en septembre 2019 », ont indiqué Me Daniel Spreutels et Me Alexandre Wilmotte. « Il y a eu des enquêtes supplémentaires depuis lors, mais M. Van Holsbeeck a répondu à toutes les questions des détectives et du juge d’instruction ces dernières années. »