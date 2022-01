Attaque d’une prison au Nord-Est syrien: «L’EI a réussi son coup, même s’ils meurent jusqu’au dernier»

Le groupe terroriste sort déjà grandi de l’offensive qu’il a menée sur l’une des plus grandes prisons du nord-est syrien, analyse Wassim Nasr, alors que les combats se poursuivent.

Les combats entre les djihadistes de l’Etat islamique (EI) et les forces de la coalition internationale avec les forces kurdes du Nord-Est de la Syrie sont entrés lundi dans leur cinquième jour. Au cours d’une attaque coordonnée et manifestement bien préparée, les djihadistes ont pu forcer jeudi soir les murs de la prison de Ghwayran, à Hassaké, où sont enfermés quelque 3.500 partisans de l’EI. Décryptage avec le spécialiste des mouvements djihadistes, journaliste à France 24 et auteur de L’Etat islamique, le fait accompli (Plon), Wassim Nasr.

Au cinquième jour de combats dans et autour de la prison de Hassaké, que sait-on de la situation sur place ?