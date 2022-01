Au cœur du vestiaire roulant d’Intermarché-Wanty Gobert avec Loïc Vliegen (vidéo)

Un jour de course, interdiction formelle de passer le rideau tant l’espace est clos, réservé aux uniques coureurs et aux membres de l’équipe. Fort logiquement, du reste, tant ce monstre sur roues s’érige en forteresse du team, avec ses vitres opaques et ses larges tentures au niveau du poste du conducteur, soit l’ex coureur de Topsport Johan Coenen. « Pour nous, c’est une forteresse et un vestiaire, en fait. On s’y change avant une course, on y réalise le briefing et, après l’effort, c’est le premier lieu où on peut se poser et se réchauffer si la journée a été pluvieuse. Et puis, ça nous permet aussi, avant les moments important, quand il y a de la pression, de rester dans notre bulle, de sortir au dernier moment pour aller sur la ligne », poursuit l’ancien vainqueur du Tour de Wallonie.