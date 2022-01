Les principaux ministres de la Vivaldi en «team building» ce lundi soir

Retrouver de « la cohésion » et « un esprit d’équipe » : c’est un peu le but du superkern de ce lundi soir. Mais aussi « donner le départ de 2022 », définir « l’ambition du gouvernement » pour la deuxième moitié de la législature. Pour le politologue Dave Sinardet, c’est « l’année de la dernière chance » pour la Vivaldi.

En décembre déjà, les principaux ministres du gouvernement multipliaient les réunions, kerns en soirée et Codeco, enchaînant les décisions, pseudo-décisions (comme sur le nucléaire) ou révisions de décisions (sur la fermeture des lieux culturels). Et en ce début d’année, revoilà des rencontres en enfilade : discussions sur le baromètre corona et sur le meilleur moyen de soulager la facture énergétique la semaine dernière ; réunions du kern cette semaine, sur l’énergie, la fiscalité, les pensions… Mais aussi, ce lundi soir, un « superkern » (prévu à Groenendaal puis relocalisé à Bruxelles, le 16 n’ayant pas apprécié la fuite…), plus informel que décisionnel, pour « donner le départ de 2022 », qualifie-t-on au cabinet du Premier ministre.