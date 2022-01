L’e-cigarette au secours des pauvres. Shocking?

Promouvoir et rembourser la cigarette électronique pour que les fumeurs pauvres vivent plus longtemps : telle est l’ambition de Sajid Javid, le secrétaire d’Etat britannique à la Santé et à la Protection sociale. Un « livre blanc » détaillera au printemps cette « révolution du vapotage » qui, sur le papier, doit permettre aux médecins généralistes de prescrire à leurs patients l’e-cigarette rendue gratuite par le National Health Service (NHS).

La cigarette tue 64.000 personnes chaque année outre-Manche. En 2021, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a publié une série de directives qui ont ouvert la voie à la prescription de la cigarette électronique sous licence médicale pour les fumeurs de tabac qui souhaitent arrêter. Le ministre Javid y joint une dimension sociale en s’engageant à lutter contre les disparités de santé. Plus on est pauvre, moins on se soigne. C’est vrai pour le covid comme pour le tabac…