CAN: la Gambie du coach belge Tom Saintfiet écarte la Guinée et accède aux quarts

La Gambie, entraînée par le Belge Tom Saintfiet, s’est imposée 1-0 contre la Guinée en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football, lundi à Bafoussam, au Cameroun. Le seul but du match a été inscrit à la 71e minute par Musa Barrow, attaquant de Bologne.

Pour sa première participation à la CAN, la Gambie a une nouvelle fois forgé l’exploit sur la pelouse du Stade de Kouekong. Le plus petit pays d’Afrique continentale s’est imposé et peut continuer à rêver. La Guinée, qui a touché les montants à deux reprises, s’est réveillée trop tard.