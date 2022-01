Damjan Pavlovic passera une IRM ce mardi: le point sur l’infirmerie du Standard

Après un décrassage organisé lundi en matinée pour ceux qui avaient disputé la rencontre de la veille face au FC Bruges, les joueurs liégeois s’entraîneront ce mardi après-midi dans la perspective du rendez-vous programmé mercredi soir (18h45) à Eupen. Un déplacement qu’ils effectueront sans Damjan Pavlovic, le régional de l’étape, sorti blessé face à Bruges. Le médian défensif liégeois se plaint de douleurs au genou droit et passera, ce mardi, une IRM (imagerie par résonance magnétique), un examen radiologique qui permettra d’établir un diagnostic plus précis. Par ailleurs, Renaud Emond a reçu un coup direct sur la cuisse gauche et le point sera fait avec lui ce mardi. Merveille Bokadi effectuera son retour après suspension, alors que Gojko Cimirot (mollet) et Jackson Muleka (adducteur) sont rétablis.