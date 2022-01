Daniel Opare: «La situation est critique mais nous ne sommes pas là pour rigoler»

Daniel Opare vient de quitter le vestiaire après l’entraînement matinal. Casquette vissée sur la tête, il entre dans la salle de presse. On devine aisément son sourire derrière un masque frappé du blason sérésien. Sa bonne humeur est contagieuse. Elle donne la banane… mais est aussi particulièrement paradoxale. Seraing est empêtré dans une spirale négative des plus sévères, il a grandement besoin de points, et ce, dans les plus brefs délais. Pourtant, le groupe continue à très bien vivre. Aucune tension à l’horizon. Pas même sur le terrain d’ailleurs. On a pu le constater face à l’Union et Saint-Trond. « Nous ne jouons pas avec la peur au ventre », lance le latéral droit. « Les choses ne tournent pas en notre faveur, simplement. Et je pense que tout cela va changer. Je le vois à l’entraînement. »