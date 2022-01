Le Liban entame des négociations avec le FMI sur un plan de sauvetage

"Nous espérons que les négociations seront conclues le plus tôt possible, mais étant donné la complexité des questions, il est possible que d'autres cycles aient lieu", a déclaré le vice-Premier ministre Saadé Chami, qui dirige la délégation libanaise, selon un communiqué officiel.

Les pourparlers se déroulent en ligne en raison de la pandémie. Le Liban espère obtenir un plan de sauvetage financier pour relancer une économie à la dérive depuis deux ans.