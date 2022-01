Un livre dénonce de graves défaillances dans les maisons de repos d'Orpea, qui dément

Le titre du groupe français, gestionnaire de cliniques privées et de maisons de retraite, et également présent en Belgique, a perdu plus de 16%, avant que sa cotation ne soit suspendue, à la demande de la société. La direction d'Orpea a prévu de s'exprimer dans l'après-midi, via un communiqué de presse.

Le groupe est mis en cause dans le livre "Les Fossoyeurs", du journaliste Victor Castanet, à paraître mercredi chez Fayard, et dont Le Monde a publié lundi les "bonnes feuilles".