Manifestation à Bruxelles: de plus en plus souvent dépassée, la police forcée à réfléchir sur ses pratiques

Des anarchistes lorrains, des membres du parti d’extrême droite Nation « déguisés » en « gilets jaunes patriotes » – comme le revendique lui-même le parti sur ses réseaux –, des nationalistes roumains, des adeptes de théories telles que le grand reset, et puis surtout une foule massive de manifestants n’ayant d’autre désir que de rester pacifiques… C’est une bien drôle de salade composée que la police bruxelloise a eu du mal à digérer ce dimanche.

De fait, pendant de longues heures, la police a peiné à contenir et à disperser quelques centaines d’émeutiers au sein et aux alentours du Cinquantenaire, voire plus loin encore. Ainsi, d’après des images que nous avons analysées, notamment capturées par le média Vécu, des affrontements ont duré jusqu’au coucher du soleil au niveau de la station de métro Gribaumont, à un bon kilomètre et demi des frontières du parc.