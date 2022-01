Standard: Calut a une très belle carte à jouer

Titularisé dimanche face au FC Bruges, le jeune (18 ans) Alexandro Calut, arrivé au Standard en 2016 en provenance de Genk, est prêt à saisir sa chance. Et à prouver à sa direction qu’il n’y a peut-être pas lieu de se renforcer au poste d’arrière gauche. La balle est dans son camp.

Dites 33 ! Trente-troisième joueur utilisé depuis le début de saison par le Standard en championnat, Alexandro Calut a vécu un dimanche qu’il n’oubliera pas de sitôt. Dix-neuvième homme une semaine plus tôt à Anderlecht et titularisé en position d’arrière gauche face au FC Bruges alors qu’il n’avait jamais fait partie de la moindre sélection depuis le début de la compétition, le jeune (18 ans) Hennuyer a parfaitement plaidé sa cause, laissant peu de liberté à un Clinton Mata qui, à son poste, est sans doute ce qui se fait de mieux en Belgique.