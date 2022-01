SC Charleroi: ne plus refaire le coup de la panne offensive

Edward Still va récupérer quelques éléments offensifs pour le prochain match des Zèbres, qui n’ont pas fait trembler les filets lors de leur trois derniers matches

Face à Gand, Edward Still avait dû composer avec des absences qui ont mis à mal son animation offensive : Vakoun Bayo pas qualifié face à son ancien club, Adem Zorgane seulement sur le retour du Cameroun, Jackson Tchatchoua suspendu et Anthony Descotte blessé. Pas étonnant, finalement, que Charleroi n’ait pas réussi à trouver le chemin des filets face aux Buffalos. Comme à l’Antwerp, et comme contre Louvain, où le fantôme de Shamar Nicholson a hanté tous les esprits.