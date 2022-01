Crise avec la Russie: les Européens priés de garder leur sang-froid

Eviter la crise de nerfs. Et afficher un front uni face à l’escalade russe : c’est elle qui « menace la paix et la sécurité », assène l’UE.

Keep calm and carry on » ? « Restez calme et continuez », comme la propagande britannique s’apprêtait à le recommander en 1939 à sa population… en cas d’invasion nazie, qui n’est jamais venue au Royaume-Uni ? On n’en est pas là. Mais le chef de la diplomatie de l’Union européenne a exhorté chacun à garder son sang-froid, lundi, alors qu’une crise inédite depuis la fin de la Guerre froide se développe entre la Russie et les Occidentaux.

Il faut, préconise Josep Borrell, éviter de tomber dans le piège de la « crise de nerfs » tendu par Moscou, qui fait monter la pression militaire sur l’Ukraine. Et cherche, sous la menace, à réécrire le bilan du face-à-face Est-Ouest de la seconde moitié du 20e siècle, perdu par l’Union soviétique. L’heure est encore à la diplomatie, pointe le Haut représentant de l’UE.