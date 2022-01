Tensions Est-Ouest: les Etats-Unis pourraient envoyer des renforts en Europe de l’Est

Après les rumeurs, la nouvelle est tombée dimanche, sous forme de communiqué officiel du département d’Etat : le personnel non-essentiel des représentations diplomatiques américaines en Ukraine, ainsi que les familles de diplomates, était rapatrié, tandis que les simples citoyens étaient fortement incités à quitter ce pays d’Europe de l’Est, et les voyageurs à ne surtout pas s’y rendre, « du fait des menaces accrues d’action militaire russe et du covid-19 ». « Les conditions de sécurité, notamment le long des frontières de l’Ukraine, en Crimée occupée par la Russie et en Ukraine orientale contrôlée par la Russie, sont imprévisibles et peuvent se détériorer sans prévenir ».