Les Young Red Panthers font l’impasse sur le Mondial de hockey

Un autre aspect a pesé dans la balance et il avait des conséquences pour les Red Panthers. Pas moins de neuf joueuses U21 sont également sélectionnées avec les A et participer au rendez-vous sud-africain allait surcharger un programme déjà riche avec la Hockey Pro League (mai-juin) et, surtout, la Coupe du monde dames (1-17 juillet).