CAN: au moins six personnes perdent la vie dans une bousculade à l’entrée du stade du match Cameroun – Comores (vidéo)

Une bousculade mortelle est survenue en marge du 8e de finale de la CAN au Cameroun, plusieurs personnes tentant de forcer les grilles du stade.

Une bousculade mortelle a eu lieu à l’entrée du stade d’Olembe où se disputait le 8e de finale de la CAN opposant le Cameroun aux Comores. Le gouverneur de la région centrale du Cameroun fait état d’un premier bilan d’au moins six morts, rapporte Associated Press.