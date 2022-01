Les enfants du covid, victimes d’une catastrophe naturelle

Un tiers de classes fermées depuis la rentrée de janvier à Schaerbeek, vingt à Molenbeek, dix à Anderlecht, et pour la Flandre et la Wallonie la même chose. Ces chiffres issus de coups de sonde sont confirmés par le vécu quotidien : le nombre d’absences monte en flèche suite aux contaminations chez les enseignants et les élèves couplées aux diverses quarantaines. De quoi plonger à nouveau les professeurs, les parents et les élèves dans le ras-le-bol, l’énervement et l’épuisement.

On préférerait avoir quelqu’un à blâmer pour éponger l’exaspération, mais on se doit de dire que tout cela, c’est d’abord et avant tout la faute à omicron. D’autant que la petite musique qui dit que ce virus est moins grave que le précédent pousse à baisser la garde et à vivre un peu plus « normalement ». Alors que la réalité, elle, prouve ce que les scientifiques ont répété : omicron contamine un très grand nombre de gens, même s’il envoie moins à l’hôpital.