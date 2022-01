Coronavirus: près de 50.000 nouvelles infections par jour

Entre le 15 et le 21 janvier, une moyenne de 47.606 nouvelles infections ont été identifiées chaque jour. Quelque 109.400 tests ont été effectués chaque jour, dont près de la moitié (44,2 %) étaient positifs. Le taux de reproduction est de 1.28, ce qui signifie que l'épidémie gagne en puissance.

Admissions à l’hôpital en hausse

Le nombre d'admissions à l'hôpital est également en hausse. Entre le 18 et le 24 janvier, on a enregistré 314 hospitalisations par jour, soit 53 % de plus que la semaine précédente. Actuellement, 3 303 patients corona sont hospitalisés (+42%), dont 371 nécessitent des soins intensifs (-6%).

En moyenne, 24 personnes meurent encore chaque jour des effets du covid, ce qui représente également une augmentation de 12 %. Depuis le début de la pandémie, 28 800 personnes sont décédées dans notre pays suite à une infection.