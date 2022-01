Coronavirus - Encore un travailleur sur cinq touché par le chômage temporaire lié au Covid en 2021

La situation diffère fortement entre les employés, qui ont enregistré en moyenne 1,35% des jours à prester comme chômage temporaire, et les ouvriers, qui sont à 4,12%, c'est-à-dire plus de trois fois plus.

SD Worx souligne également que les secteurs les plus touchés sont notamment ceux qui n'ont pas pu organiser le télétravail, du fait de la réalité de leur quotidien, et ceux qui ont été touchés par des fermetures. "Dans l'ordre, les quatre secteurs les plus touchés lorsque l'on regarde le nombre de jours à prester perdus en moyenne cette année sont le secteur des coiffeurs, du fitness et des soins de beauté (35,37%), et il est le seul à n'avoir quasiment pas diminué lorsque l'on le compare à 2020, ensuite l'horeca (28,73%), l'aviation (14,22%) et les arts du spectacle (13,18%)", commente la société de ressources humaines.

Lorsque l'on analyse par travailleur, plus de 20% des personnes touchées par le chômage temporaire lié au coronavirus sont issues de six secteurs: l'horeca, la construction, le nettoyage, les coiffeurs, le fitness et les soins de beauté, le textile et les arts du spectacle.