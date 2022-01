Open d’Australie: Shapovalov se plaint du comportement de Nadal et s’en prend à l’arbitre (vidéo)

Le 14e mondial a râlé sur le temps pris par Rafael Nadal. « Il prend tellement de temps, j’étais prêt à servir », a d’abord lancé Denis Shapovalov avant d’aller plus loin : « Vous êtes tous corrompus ! ». Des propos qui devraient certainement lui valoir une lourde amende.

L’arbitre lui a répondu et cela a donné lieu à une situation houleuse. « Pourquoi me regardes-tu ? Il reste huit secondes à jouer, que veux-tu ? », lui a-t-il répondu agacé par les commentaires et les accusations du Canadien.